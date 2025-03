„So“, sagt Friedrich Merz, als er am Freitagmittag vor die Mikrofone tritt. Gerade ist eine Sitzung der Unionsfraktion zu Ende gegangen, die nicht sonderlich lang gedauert hat. Knapp vierzig Minuten, aber nach dieser Nacht, die hinter Merz und den anderen liegt, muss man die Dinge ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen.

Bis fünf Uhr morgens haben Union und Grüne miteinander verhandelt, am Vormittag saßen Merz, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, SPD-Chef Lars Klingbeil und die Vorsitzenden der Grünen-Fraktion dann noch ein weiteres Mal zusammen. Für Merz stand einiges auf dem Spiel: Ohne Zustimmung der Grünen würde es nichts werden mit dem gigantischen Finanzpaket, das Union und SPD jenseits der Schuldenbremse schnüren wollen für Verteidigung und Investitionen in die Infrastruktur.

Dann, am frühen Mittag, sickerten die ersten Informationen durch. Es gebe eine Einigung, war zu hören – dabei war das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht der Fall, zumindest nicht final. Um 13 Uhr, als die Unionsfraktion zu ihrer Sitzung zusammenkommt, sagt Merz laut Teilnehmerkreisen gleich zu Beginn: „Wir haben uns geeinigt. Das war eine nicht ganz einfache Operation.“

Das kann man wohl sagen.

Ob es am Ende überhaupt zu einer Einigung kommen würde, „das war für uns Grüne lange offen“, sagt Fraktionschefin Katharina Dröge, als sie eine Stunde nach Merz sichtlich selbstzufrieden im lichtdurchfluteten Foyer des Jakob-Kaiser-Hauses vor die Mikrofone tritt. Ihre Fraktion hatte deutlich mehr Gesprächsbedarf als die Abgeordneten der Union, aber das ist, wenn man die Grünen ein bisschen kennt, auch keine besonders große Überraschung.

„Was wollen Sie eigentlich noch mehr?“, hatte Merz getönt

Gemeinsam mit ihrer Co-Vorsitzenden Britta Haßelmann setzt sie am Freitag alles daran, die Deutungshoheit über die nun gefundene Einigung zu erlangen. Nicht die größte Herausforderung des Tages, wenn man bedenkt, dass Union und SPD sogar den Titel ihres „Sondervermögens für Infrastruktur“ um den Zusatz „und Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045“ ergänzt haben. Die Grünen seien es, die nun „die Gelder in die richtige Richtung gelenkt“ hätten, sagt Dröge, sprich: in Klimainvestitionen. Zwar entschieden sie als Opposition künftig nicht mehr mit, wie die Mittel letztlich verwendet werden. „Aber wir haben CDU und SPD die Möglichkeit gegeben, das Richtige zu tun“, sagt Dröge.

Gerade einmal 24 Stunden ist es da her, dass CDU-Chef Friedrich Merz ihr und der Grünen-Fraktion im Bundestag ein verständnisloses „Was wollen Sie eigentlich noch mehr?“ entgegengeschleudert hatte. 50 Milliarden Euro für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) hatte er ihnen kurz zuvor via Änderungsantrag angeboten – für jenen Fonds also, den die Union zuvor stets als „Schattenhaushalt“ bezeichnet hatte. Zudem hatte sie gegen die Verschiebung der Corona-Milliarden in diesen geklagt.

Was die Grünen noch mehr wollen, das ist nun schwarz auf weiß in einem Änderungsantrag festgehalten. Aus den am Donnerstag angebotenen 50 Milliarden sind 100 Milliarden für den KTF geworden; die EEG-Umlage wird nicht darauf angerechnet, sondern künftig aus dem Kernhaushalt finanziert. Erstmals überhaupt taucht der Begriff der „Klimaneutralität“ im Grundgesetz auf. Zudem wird darin verankert, dass die Investitionen des 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens „zusätzliche“ Investitionen sein müssen. Der von den Grünen viel angeprangerte „Verschiebebahnhof“ für potenzielle Steuergeschenke, er wird wohl zumindest im befürchteten Maß nicht kommen. Der Union bereitet diese „Zusätzlichkeit“ eher wenig Bauchschmerzen: Den Ordnungspolitikern in den eigenen Reihen lässt sich das Sondervermögen deutlich leichter verkaufen, wenn es nicht von Anfang an als großer Geldtopf zugunsten konsumtiver Ausgaben im eigentlichen Haushalt daherkommt.

Nicht durchsetzen konnten sich die Grünen bei ihrer Forderung, Ausgaben für Verteidigung erst ab einer Höhe von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von der Schuldenbremse auszunehmen; das gilt nun bereits für alle Ausgaben oberhalb von einem Prozent, was Union und SPD gewisse haushalterische Spielräume verschafft. Darüber hinaus haben sich die Spitzen von Union, SPD und Grünen auf die Auszahlung der Ukraine-Hilfen in Höhe von drei Milliarden Euro geeinigt, die seit Monaten an einer Blockade von Bundeskanzler Olaf Scholz scheiterten. Sie sollen in der kommenden Woche kurzfristig vom Haushaltsausschuss freigegeben werden. Und die Schuldenbremse der Länder wird gelockert: Sie bekommen künftig einen Verschuldungsspielraum in Höhe von 0,35 Prozent des BIP.

Ein paar Stunden Schlaf mussten reichen

Die Fraktionschefs von CDU, SPD und Grünen sowie Landesgruppenchef Dobrindt hatten die Nacht fast durchverhandelt. Kurz vor Mitternacht kamen sich Grüne und die künftige Koalition dann im entscheidenden Punkt näher. Die Union war bereit, ein Schlüsselwort zu akzeptieren. Schulden sollte die künftige Koalition beim Sondervermögen für die Infrastruktur nur für zusätzliche Investitionen aufnehmen. Per SMS riefen die Spitzenunterhändler gegen 23.30 Uhr ihre Haushaltsexperten zurück in den Bundestag. Sven-Christian Kindler (Grüne) brach eine Dart-Runde ab, traf sich mit Dennis Rohde (SPD) und Christian Haase (CDU) im Paul-Löbe-Haus und lieferte Formulierungsvorschläge – der wohl entscheidende Moment beim Lösen des Schuldenstreits.

Erst in den frühen Morgenstunden gingen die Chefverhandler auseinander. Man schlief ein paar Stunden – die Grünen-Chefinnen sogar nur eine einzige – und traf sich dann in gleicher Runde im Büro von Friedrich Merz wieder. Doch auch als es dort um letzte Details ging, war das nicht konfliktfrei. Denn als der finale Vorschlag noch auf dem Tisch lag, die Einigung aber noch nicht beschlossen war, kursierten gegen zwölf Uhr schon die ersten Nachrichten zu einem Deal. „Das hat uns natürlich alle nicht erfreut, weil wir verhandelten ja gerade“, sagt Dröge. „Wir werden also noch mal auf die Suche gehen müssen nach der Quelle dieser Information.“ Nach kurzer Beratung habe man sich aber dagegen entschieden, wegen der Indiskretion ein neues Fass aufzumachen, heißt es. Man sei einfach froh, „teure Wahlgeschenke von Schwarz-Rot verhindert und den Klimaschutz verankert“ zu haben, sagt Grünen-Haushälter Kindler.

Zwei wichtige politische „Richtungsentscheidungen“ sieht dagegen der wahrscheinliche nächste Kanzler: eine Botschaft an die Partner und Feinde, dass Deutschland jetzt wieder verteidigungsfähig wird. Und, das ist die zweite Botschaft, dass man nun „Spielräume“ habe für Investitionen. Laut Teilnehmern hat Merz in der Fraktionssitzung das Investitionspaket als den „dicksten Brocken“ bezeichnet. An dieser Stelle aber möchte Merz, der im Wahlkampf ja einen durchaus anderen Eindruck seiner fiskalpolitischen Positionen vermittelt hatte, noch mal etwas klarstellen: Das Geld, sagt er, stehe nicht „einfach so“ zur Verfügung. „Selbstverständlich“ werde „fiskalische Disziplin“ wichtig bleiben in Deutschland; in den Koalitionsverhandlungen werde der Konsolidierungsaufwand „zu besprechen sein“. In der SPD könnten sie das als Drohung verstehen. Vielleicht sollen sie das auch. In den Koalitionsverhandlungen dürfte es also nun auch um Sparprojekte gehen.

Bis zuletzt war es in den Verhandlungen zur Sache gegangen. Noch am Donnerstag hatten vor allem die Grünen eine knallharte Linie signalisiert. Zwar war Merz ihnen in einigen zentralen Punkten auch öffentlich mit seiner Rede im Bundestag entgegengekommen. Der CDU-Chef kündigte etwa an, die Verteidigungsausgaben auch in Nachrichtendienste, den Zivilschutz und die Abwehr von Cyberrisiken zu stecken. Die Grünen allerdings zeigten sich im Plenum wenig beeindruckt von der Charmeoffensive des Mannes, der sie im Wahlkampf wegen Plänen für höhere Schulden noch verspottet hatte. Co-Fraktionschefin Dröge ging Merz in einer emotionalen Rede hart an. Er habe den Grünen-Vorschlag, höhere Schulden zu machen, vor der Wahl aus Parteitaktik und Kalkül abgelehnt. „Weil Sie noch nie in der Lage waren, die Interessen dieses Landes an die erste Stelle zu stellen und nicht Ihre eigenen.“ Man könne Merz nicht trauen, wetterte Dröge.

Am Ende aber beugten sich alle Seiten auch dem Zeitdruck. Denn der wurde immer größer. Experten hatten die Fraktionschefs davor gewarnt, dass mit jedem Tag Verzug eine Lösung juristisch angreifbarer würde. Den Abgeordneten stehen vor der finalen Lesung am Dienstag mehrere Tage zu, um sich mit Änderungsanträgen zu beschäftigen – und um einen solchen geht es formell. Im neuen Parlament, das sich am 25. März konstituiert, haben Union, SPD und Grüne zudem nicht mehr die nötige Zweidrittelmehrheit.

Noch ist die Einigung nicht unter Dach und Fach

Auch wenn die Einigung im Grundsatz steht: Noch ist sie nicht vollends durch. Zwei weitere Hürden muss die Reform noch nehmen. Nach einer virtuellen Beratung des Haushaltsausschusses am Sonntag muss am Dienstag nun auch noch der Bundestag zustimmen – und zwar mit Zweidrittelmehrheit. Dass das nicht nur als Formsache gilt, machte am Freitag der Umstand klar, wie intensiv bereits die nötigen Mehrheiten nachgerechnet wurden. Man könne mit SPD, Union und Grünen auf eine Mehrheit von 31 Stimmen zählen, sagte Merz. Denn vor allem in der schwarz-roten Regierungskoalition kursiert die Sorge, mancher Grünen-Abgeordnete könnten es mit der Präsenz oder auch der Fraktionsdisziplin nicht so ernst nehmen. Schließlich scheiden bei den Grünen Dutzende Parlamentarier aus. Der Unionschef zählt offenbar auf jede Stimme aus den eigenen Reihen. Ihm sei bislang keine Krankmeldung aus der Union bekannt, sagte Merz.

Am Freitag kommender Woche muss dann abschließend noch der Bundesrat über die Grundgesetzreform und die höheren Schulden entscheiden – auch hier ist eine Zweidrittelmehrheit nötig und noch keinesfalls sicher. Denn die Länder können in der Regel nur dann zustimmen, wenn ihre Regierungskoalitionen eine gemeinsame Linie gefunden haben. In Bayern etwa droht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Widerstand vom Koalitionspartner Freie Wähler und deren Chef Hubert Aiwanger. CSU und Freie Wähler lehnen in ihrem Koalitionsvertrag neue Schulden ab. Auch einer Umgehung der Schuldenbremse durch kreditfinanzierte Sondervermögen erteilten die beiden Parteien eine Absage.

Immerhin eine wichtige Hürde nahm das Milliardenpaket noch am Freitag. Das Bundesverfassungsgericht wies Eilanträge von AfD und der Linken zurück, mit der die Einberufung des alten Parlaments verhindert werden sollte. Die Wahlperiode des alten Bundestages werde gemäß Grundgesetz erst durch den Zusammentritt des neuen Bundestages beendet. „Bis dahin ist der alte Bundestag in seinen Handlungsmöglichkeiten nicht beschränkt.“