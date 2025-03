Die Sondierer diskutieren dem Vernehmen nach einen Vorschlag mehrerer Ökonomen unterschiedlicher Denkschulen, der auch der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Demnach schwebt Clemens Fuest vom Ifo-Institut, Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft, Moritz Schularick vom Kieler Institut für Weltwirtschaft und Jens Südekum von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität vor, das 100 Milliarden schwere – nahezu aufgebrauchte – Sondervermögen für die Bundeswehr um bis zu 400 Milliarden Euro aufzustocken. Daneben schlagen sie ein weiteres Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 400 bis 500 Milliarden vor.

„Merz hat sich an die Macht gelogen“, sagt die Parteichefin der Grünen

Wie konkret Union und SPD darüber wirklich beraten, ist nicht bekannt; die Gespräche sind vertraulich. Klar ist jedoch: Geht es nach Merz, geht es jetzt schnell. Denn nur im alten Bundestag hätten Union und SPD mit den Grünen eine Zweidrittelmehrheit, um solche Sondervermögen durchzubringen; im neuen Bundestag bräuchten sie dafür auch die Linke.

Die gesamte Grünen-Spitze hat dafür nur wenig Verständnis und schießt koordiniert gegen den CDU-Chef. Zentrale Wahlversprechen von Friedrich Merz – nämlich keine neuen Schulden zu machen – würden gerade „in sich zusammenbrechen wie ein Kartenhaus“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge. „Merz hat sich an die Macht gelogen“, drückt es Grünen-Parteichefin Franziska Brantner aus. Monatelang habe er „ideologischen Zahlenhumbug im Wahlkampf betrieben“.

Zwar müsse Deutschland schnell in die eigene Verteidigungsfähigkeit investieren und Europa rasch eine Allianz zur Unterstützung der Ukraine bilden, erst recht nachdem Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskij im weißen Haus vorgeführt habe. Beides sei jedoch „nicht vom Himmel gefallen“, betont Banaszak. „Nichts, worüber wir diese Woche reden, ist unvorhergesehen.“ Tatsächlich hatten SPD und Grüne die Union in der vergangenen Legislatur immer wieder aufgefordert, gemeinsam über eine Reform der Schuldenbremse zu sprechen. Vergeblich. „Ich halte das wirklich für ein Versagen“, sagt Banaszak.

Doch die Grünen sind in einer schwierigen Situation. Auch sie sehen es für geboten, massiv in die innere und äußere Sicherheit zu investieren, haben im Wahlkampf zudem immer wieder ihre Bereitschaft betont, Verantwortung in schwierigen Zeiten zu übernehmen. Ein kategorisches Nein zu kurzfristigen Milliardenmitteln ist vor diesem Hintergrund höchst unwahrscheinlich – als künftige Oppositionspartei sind sie bei den derzeitigen Verhandlungen jedoch außen vor.

Bei der Unterstützung der Ukraine besteht aus Sicht der Grünen tatsächlich kurzfristiger Handlungsbedarf

Banaszak erklärt am Montag, sich Gesprächen mit Union und SPD keinesfalls zu „verweigern“. Die Grünen betonen jedoch auch, dass sie die Sondervermögen nicht für den richtigen Weg halten. Das sei „der kurzsichtigste Weg“ überhaupt, so Dröge, und könne immer nur eine Übergangslösung sein, gewissermaßen eine „zeitlich begrenzte Untertunnelung der Schuldenbremse“. Stattdessen halten die Grünen eine umfassende Reform der Schuldenbremse für notwendig. „Wer etwas anderes möchte, kann auf uns zukommen“, so Banaszak. Das sei bislang jedoch nicht geschehen.

Die Dringlichkeit, mit der Friedrich Merz noch vor der Konstituierung des neuen Bundestages eine Lösung herbeiführen will, weist Banaszak ebenfalls zurück. „Weil er mit den Linken nicht reden möchte, wird jetzt ein Zeitdruck konstruiert, der in der Sache nicht da ist.“ Man werde sich dadurch nicht unter Druck setzen lassen. „Vielleicht kann man die CDU mit Basta führen, ein Land regieren kann man so nicht“, so Banaszak. Stattdessen fordert er Merz auf, auf die Linke zuzugehen – und die Linke wiederum, „anzukommen in einer neuen außen und sicherheitspolitischen Realität“.

Die Expertin für Haushalts- und Verkehrspolitik der Grünen Paula Piechotta warnt zudem vor „immensen handwerklichen Fehlern auf Kosten der Steuerzahler“ beim potenziellen Sondervermögen für die Infrastruktur. „Es muss sichergestellt sein, dass es die Baupreisinflation nicht zusätzlich anheizt“, sagte Piechotta der Süddeutschen Zeitung. Die Mittel dürften ausschließlich in den Erhalt fließen und müssten regional fair verteilt werden – „weder darf wieder alles Geld nach Bayern fließen noch dürfen die ostdeutschen Länder komplett außen vor sein“. Immer wieder hätten die Grünen angemahnt, dass alternative Wege für die Finanzierung der Infrastruktur gefunden werden müssten. „Genau das ist jetzt eingetreten. Jetzt ist die Eile groß und die Union so schlecht vorbereitet“, so Piechotta.

Sehr wohl kurzfristiger Handlungsbedarf besteht aus Sicht der Grünen bei der Unterstützung der Ukraine. Das ausstehende Waffenpaket im Volumen von mehr als drei Milliarden Euro, für das sich Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsminister Boris Pistorius ausgesprochen hatten, harrt nach wie vor der Aufsetzung. „Deutschland muss die drei Milliarden Euro jetzt schnellstmöglich freigeben“, so Banaszak. Der Haushaltsausschuss könne jederzeit zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Was es dafür brauche, sei lediglich eine Vorlage aus der noch geschäftsführenden Bundesregierung.