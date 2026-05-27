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Streit über SatzungsreformGrünen-Mitglieder ziehen gegen Parteispitze vor Gericht

Lesezeit: 3 Min.

Parteitage sollen künftig schneller und stringenter ablaufen: Stimmkarten auf einer Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen.
Parteitage sollen künftig schneller und stringenter ablaufen: Stimmkarten auf einer Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Andreas Rentz/Getty Images

Mehr Tempo, weniger Mitbestimmung auf Parteitagen: Der Vorstand der Grünen plant eine umfassende Parteireform. Doch nun wollen 130 Mitglieder die Satzungsänderung in dieser Form stoppen.

Von Markus Balser, Berlin

Nur noch wenige Tage, dann soll das größte Reformprojekt der Grünen seit Jahren Fahrt aufnehmen. Ab dem 9. Juni will die Partei ihre Mitglieder um Zustimmung für eine Satzungsänderung bitten. „Erneuerung, die uns stärker macht“, heißt es in der Einladung der Parteispitze zu dem Votum. Das Ziel: Die Entscheidungswege der auf 180 000 Mitglieder stark gewachsenen Partei zu beschleunigen.

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SZ PlusVon Markus Balser

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