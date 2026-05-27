Mehr Tempo, weniger Mitbestimmung auf Parteitagen: Der Vorstand der Grünen plant eine umfassende Parteireform. Doch nun wollen 130 Mitglieder die Satzungsänderung in dieser Form stoppen.

Nur noch wenige Tage, dann soll das größte Reformprojekt der Grünen seit Jahren Fahrt aufnehmen. Ab dem 9. Juni will die Partei ihre Mitglieder um Zustimmung für eine Satzungsänderung bitten. „Erneuerung, die uns stärker macht“, heißt es in der Einladung der Parteispitze zu dem Votum. Das Ziel: Die Entscheidungswege der auf 180 000 Mitglieder stark gewachsenen Partei zu beschleunigen.