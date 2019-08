Grünen-Chefin Annalena Baerbock wirbt bei ihrer Wahlkampftour durch die Lausitz da, wo es am schwersten ist. Was macht der Hype um die Partei eigentlich so mit ihr?

Schönen guten Tag und wumms und schon steuert sie auf zwei ältere Herren zu. Die beiden sind mit dem Rad in der Lausitz unterwegs. Erst schauen sie auf dieses Riesenloch, das der Braunkohletagebau gerissen hat. Und dann auf dieses Kraftwerk in roten Schuhen, das sich vor ihnen aufbaut. "Und was machen Sie hier?", fragt einer und blinzelt Annalena Baerbock ungläubig an. So, als sei sie doch eigentlich im Fernsehen daheim, in einer dieser Talkshows.