Von Markus Balser, Michael Bauchmüller, Berlin

Die Grünen ziehen trotz schwacher Umfragewerte mit einem eigenen Kanzlerkandidaten in die vorgezogene Bundestagswahl. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck will sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Habecks Umfeld auf dem nahenden Parteitag in gut einer Woche zur Wahl zu stellen. Noch am Freitagnachmittag will Habeck demnach seine Kandidatur und die Bewerbung dafür auf dem Parteitag offiziell bekannt geben.