4. September 2018, 18:46 Uhr Grüne Raus aus der Kohle, rein ins Soziale

Fraktionschefin Göring-Eckardt will den Druck auf die politische Konkurrenz steigern.

Von Constanze von Bullion , Berlin

Die Lage war schon mal ungemütlicher bei den Grünen. Für die bevorstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern werden der Partei erstmals seit Jahren wieder zweistellige Ergebnisse vorhergesagt. In Bayern werben die Grünen christliche Wähler ab, die mit der Flüchtlingspolitik der CSU hadern. Sichtlich schadenfroh beobachten Parteiobere zudem, wie Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht mit ihrer Sammlungsbewegung "Aufstehen" die eigene Partei zu spalten droht. Und auch der schwächelnden SPD wollen die Grünen verstärkt aufs Haus rücken, mit sozialen Themen und Klimapolitik. Für Übermut aber, da ist das Spitzenpersonal sich einig, gibt die Lage derzeit keinen Anlass.

Zwei Tage lang hat der grüne Parteivorstand sich zur Klausur in Berlin getroffen, und an diesem Mittwoch beginnt in fliegendem Wechsel schon die nächste Klausur: die des Fraktionsvorstands im Bundestag. Ins Zentrum der Diskussion haben die Bundestagsgrünen neben dem Thema Rechtsextremismus die Klimapolitik gestellt. Mehr Tempo beim Kohleausstieg, bei der Entwicklung moderner Verkehrssysteme und neuer Technologien - und mehr Druck auf die politische Konkurrenz, die den Grünen bei Umweltthemen das Feld überlassen hat, ist da die Botschaft.

Fragt man Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, ob es keine drängenderen Themen als das Klima gibt, spricht sie von einer "Existenzfrage". Wenn die Bundesregierung sich nicht zum Richtungswechsel in der Umwelt- und Klimapolitik entschließe, müssten die Lösungen "immer radikaler werden", sagte sie der Süddeutschen Zeitung. "Wenn wir nicht schnell viel unternehmen, kippt die ganze Geschichte. Und dann werden wir überhaupt nichts mehr selber gestalten können. Dann wird das Klima alles bestimmen, weil wir nicht rechtzeitig gehandelt haben."

Katrin Göring-Eckardt fragt: In welchem Jahrhundert lebt eigentlich Andrea Nahles?

Nun ist es kein Geheimnis, dass ein Ausstieg aus der Kohleverstromung in den betroffenen Regionen als sozialer Kahlschlag gebrandmarkt wird. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warnte kürzlich, ein schneller Kohleausstieg helfe der AfD. SPD-Chefin Andrea Nahles warf den Grünen vor, die Anliegen der Kohlekumpel zu vernachlässigen. "In welchem Jahrhundert lebt die Vorsitzende der Sozialdemokraten eigentlich?", fragte Göring-Eckardt zurück. Es sei "selbstverständlich", dass der Ausstieg aus der Braunkohle ohne "sichere Auffangmechanismen für die Kumpel" falsch sei. "Dass man die Menschen in der Lausitz und im Ruhrgebiet jetzt anlügt und ihnen sagt: Wir warten mal noch ein bisschen, damit ihr eure Jobs behalten könnt - das ist nicht sozial, sondern unsozial." Der Aussieg sei "unausweichlich", und es sei "unverantwortlich", die betroffene Menschen nicht sofort auf einen "beruflichen Umstieg" vorzubereiten: "Die ökologische Transformation wird nur gelingen, wenn sie auch sozial ist."

Verkehr, Internet, Strukturhilfe - gerade um abgehängte Regionen wollen die Grünen sich jetzt bemühen, also um Zonen, in denen sie kaum Wurzeln schlagen konnten. Der Linkspartei will man die Zuständigkeit fürs Soziale abjagen. "Wie man die Wohnungsarmut, die Kinderarmut, die Altersarmut bekämpfen kann, spielt bei Sahra Wagenknecht gar keine Rolle", sagt Göring-Eckardt. Nachholbedarf gibt es aber auch in den ländlichen Gebieten Ostdeutschlands. Die Grünen gelten hier oft schlicht als Westpartei.

Woran das liegt, erklärt Göring-Eckardt so: "Es gibt im Osten ein verbreitetes Gefühl von Fremdbestimmung durch Dritte. Das kann Westdeutschland sein, Amerika oder Migranten, jedenfalls Dritte." Dafür habe sie "teils Verständnis", etwa wenn sie an die Abwicklung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhand denke. Die vielen Besucher beim Konzert nach den rechtsextremistischen Ausschreitungen in Chemnitz zeigten aber auch, dass immer mehr Ostdeutsche die Gesellschaft selbst gestalten wollten. "Protest, Engagement und Verantwortung" gehörten zusammen. Die Thüringerin Katrin Göring-Eckardt, einst Protagonistin der friedlichen Revolution, sieht aber auch bei sich selbst Mitverantwortung für die stille Abkehr vieler Ostdeutscher von der Demokratie. "Ich habe zu lange gedacht, dass das automatisch irgendwann gut wird", sagt die Fraktionschefin. Kritik müssten sich hier auch ihre Parteifreunde gefallen lassen. "Dass die Westdeutschen bei uns kontinuierlich in den Osten fahren, um wahrzunehmen, was da passiert - das kann man nicht sagen."

In Sachsen, wo Polizisten lange abwarteten, bevor sie gegen Rechtsextremisten einschritten, wollen die Grünen jetzt den Druck erhöhen. "In Sachsen ist offensichtlich, dass zumindest Teile der staatlichen Institutionen eher auf Seiten der Rechten stehen als auf Seiten des Rechtsstaats", sagt Göring-Eckardt. "Es muss jetzt geprüft werden, ob es bereits eine rechte Unterwanderung der Polizei gibt." Und in Bayern, wollen die Grünen da eine Koalition mit der CSU? Ja, nein, vielleicht, mal sehen, sagt Göring-Eckardt. "Jetzt lassen wir die Bayern doch erst mal wählen."