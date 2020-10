Von Rainer Stadler

Die Bundesregierung bleibt aus Sicht der Grünen-Fraktion bei der Aufwertung des Pflegeberufs weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Aus der 27-seitigen Antwort des Gesundheitsministeriums auf einen Fragenkatalog der Grünen, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt, geht hervor, dass der Bund zum Beispiel nicht genau beziffern kann, wie viele junge Menschen 2019 eine Pflegeausbildung aufnahmen. Damit stelle sich die Frage, wie das selbstgesteckte Ziel überprüft werden soll, die Ausbildungszahlen von 2019 bis 2023 um zehn Prozent zu steigern, bemängeln die Grünen.

Aus einigen Antworten ergibt sich, dass die Ausbildungszahlen sogar zurückgingen und vorhandene Ausbildungskapazitäten nicht ausgeschöpft wurden. Zudem kritisieren die Grünen, dass die Bundesregierung nicht weiß, wie viele Pflegeschulen eine Ausbildung anbieten.

In den Ausführungen wird auch eine Befragung Jugendlicher und junger Erwachsener angeführt, die ergab, dass sich nur vier Prozent vorstellen können, in einem Pflegeberuf zu arbeiten. 80 Prozent der Befragten schätzten das Gehalt als zu gering ein, etwa die Hälfte sehe zu schlechte Aufstiegschancen. Für die Nachwuchsgewinnung sei es daher wichtig, "auf hohe Qualitätsstandards in Ausbildung und Beruf zu setzen", heißt es in der Antwort der Bundesregierung.

Das deckt sich mit den Zielen der Pflegeberufsreform von 2017. Mit der Einführung der generalistischen Ausbildung sollten Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zusammengeführt werden. Der Abschluss gilt für alle drei Bereiche und wird europaweit anerkannt. Außerdem soll ein Pflegestudium Abiturientinnen und Abiturienten neue Karrieremöglichkeiten eröffnen.

Andererseits würde die Absicht, den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten, durch das mangelnde Engagement der Bundesregierung konterkariert, beanstanden die Grünen. Sie beanstanden auch die Kommunikationsstrategie der Regierung. Vergangene Woche präsentierte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) die Miniserie "Ehrenpflegas".

Im Zentrum steht ein junger Mann, der Lehren als Tischler, Friseur und Mechatroniker abgebrochen hat und sich nun an der Pflegeschule versucht, um dann mit Alten und Kranken zu chillen, wie er sagt. Die Reaktion auf das Imagevideo fiel verheerend aus. Auch Cordula Schulz-Asche, Pflegeexpertin der Grünen, kritisiert die Serie: Sie sei für alle, die an der Weiterentwicklung des Pflegeberufs mitgewirkt hätten, "ein Schlag ins Gesicht".