Von Constanze von Bullion und Jens Schneider

Außergewöhnliche erste Worte sind das für eine Bewerbungsrede. "Oh, mein Gott!" So beginnt Ricarda Lang, vor der Kamera im Zimmer ihres Mitbewohners. Das sei ihr erster Gedanke gewesen, als sie kurz vor dem Parteitag der Grünen das positive Ergebnis ihres PCR-Tests bekommen habe. Sie wäre so gern in Berlin direkt dabei gewesen. Nun steht sie zu Hause, muss ihre Bewerbungsrede vor dem heimischen Endgerät vortragen. "Das ist, ehrlich gesagt, ziemlich frustig", sagt sie.