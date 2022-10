Von Constanze von Bullion, Berlin

Es soll jetzt also zusammengerückt werden, allem Ärger zum Trotz. Etwa 800 Delegierte der Grünen wollen sich ab Freitag in Bonn zum Parteitag treffen. Es ist die erste Bundesdelegiertenkonferenz seit drei Jahren, bei der das grüne Führungspersonal auf die Parteibasis trifft, in Präsenz. Krawall wird eher nicht erwartet, die Erhitzung grüner Gemüter schon.