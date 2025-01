Von Markus Balser und Vivien Timmler, Berlin

Robert Habeck hält seine Rede mit einer Hand in der Hosentasche. Aber lässig ist nichts am Auftritt des Grünen-Kanzlerkandidaten auf dem Sonderparteitag am Sonntag in Berlin. 72 Stunden ist es her, dass CDU-Chef Friedrich Merz Verschärfungen in der Migrationspolitik angekündigt hat. Wer diese politisch mitgehe, sei ihm völlig egal, so Merz. Die AfD bejubelte sogleich den Fall der „Brandmauer“. Habeck sagt dazu: „Nichts daran ist harmlos.“ Man dürfe das nicht als „strategische Fehlleistung“ abtun, als „impulsives Rausplappern“. Vielmehr zeigten Merz’ Äußerungen, „wie sehr die Diskussion schon verrutscht ist“ – und wie sehr sich die Union seit Angela Merkel verändert habe.