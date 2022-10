Von Constanze von Bullion

Ganz vorne, in der ersten Reihe, stecken sie die Köpfe zusammen und lachen, als habe es nie fröhlichere Tage gegeben. Erst herzt Annalena Baerbock da zur Begrüßung ihren Robert, als seien die beiden allerbeste Freunde. Dann wieder winkt Robert Habeck in den Saal, schwatzt hier, witzelt dort, wirkt ausdrücklich vergnügt. Die Wirklichkeit? Kann offenbar warten.

World Conference Center in Bonn am Freitag, die Grünen sind zum Parteitag zusammen gekommen in einer Zeit, die mal "hart", mal "krass" genannt wird an diesem Abend. Zu regieren im Bund mit der SPD und den Liberalen, das sollte eigentlich ein Aufbruch werden. Die Grünen wollten der Motor gesellschaftlicher Veränderung sein, die ökologisch-soziale Transformation vorantreiben, wie es hieß. Jetzt aber herrscht Krieg in Europa, Deutschland steht vor der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte, es fehlt Gas, Innovation, auch Zuversicht. Und in Berlin regiert ein politisches Dreiergespann, das seine besten Zeiten hinter sich zu haben scheint, bevor sie überhaupt begonnen haben.

Die Grünen aber haben offenbar beschlossen, beim Parteitag in Bonn möglichst alles aus dem Blickfeld zu räumen, was nach Enttäuschung aussehen könnte. "Wir sind die, die Führung liefern, wenn Führung bestellt ist", sagt die Politische Bundesgeschäftsführerin Emily Büning, als es losgeht. "Wir haben Ja gesagt zur Verantwortung", sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und die Parteivorsitzende Ricarda Lang spricht vom "Winter der Solidarität", der jetzt komme. So als sei das Land auf dem besten Weg in eine herzerwärmende Zeit.

Der Parteitag wird überschattet von erbittertem Streit zwischen FDP und Grünen in Berlin

Ob die Stimmung im Saal so gut ist, wie von den Parteioberen beschworen, darf bezweifelt werden. Der Grünen-Parteitag mag beschließen, was er mag, er wird überschattet von erbitterten Auseinandersetzungen zwischen FDP und Grünen in Berlin. Aus der Hauptstadt bläst in Sachen Atomkraft sozusagen Eiswind in Richtung Bonn, jedenfalls gefühlt.

FDP-Chef Christian Lindner will die letzten drei Atommeiler in Deutschland bis 2024 weiterlaufen lassen, statt sie wie geplant zum Jahresende abzuschalten, um so die Energieknappheit im Winter zu mildern. Die Grünen, die in die "Hochrisikotechnologie" Kernkraft nicht mehr investieren wollen und neuen Atommüll ablehnen, lehnen auch eine Laufzeitverlängerung und den Kauf neuer Brennstäbe ab. Sie haben sich angesichts von Krieg und Energienot aber zu Kompromissen durchgerungen. So jedenfalls sehen sie das. Um die süddeutschen Stromnetze im Winter stabil zu halten, sollen zwei der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke als Reserve dienen.

"Für den äußersten Notfall, so unwahrscheinlich er auch sein mag", wäre ein Weiterbetrieb denkbar - so steht es im Antrag des grünen Bundesvorstands, über den beim Parteitag abgestimmt wird. Die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 sollen bei einem konkreten Notfall bis zum Frühjahr weiterlaufen können, "ohne neue Brennelemente". Inzwischen glaubt kaum noch jemand, dass dieser Notfall nicht eintritt. Einen Wiedereinstieg in die Atomkraft aber lehnen die Grünen ab. Das Gleiche gilt für den Weiterbetrieb des Atomkraftwerks im niedersächsischen Emsland, das zum Jahresende "endgültig abgeschaltet und zurückgebaut" werden soll.

Nur, ob es so kommt, wie vom Parteitag beschlossen, ist eben keineswegs so gewiss, wie grüne Parteitagsredner es glauben machen wollen. In Berlin ringt Bundeskanzler Olaf Scholz in der Atomfrage seit Tagen um einen Kompromiss zwischen Grünen und FDP. Gefunden ist er bisher nicht, die Fronten sind verhärtet. Und Habeck sitzen nicht nur Lindner und Scholz im Nacken. Auch in Bonn bekommt er Widerworte zu hören, wenn auch nicht allzu viele.

Da ist zum Beispiel Karl-Wilhelm Koch, ein widerspenstiger Parteisenior aus der Vulkaneifel, der Mann ist eine Legende bei den Grünen. Koch führt eine Gruppe Delegierter an, die jedweden Streckbetrieb ablehnen und den kompletten Atomausstieg zum Jahresende durchsetzen wollen. Wer garantiere der Partei, dass nach dem gebrochenen Versprechen, zum Jahresende aus der Kernkraft auszusteigen, nicht als nächstes die Zusage widerrufen werde, im April endgültig Schluss zu machen mit den letzten Atommeilern? "Es bleibt beim 31. 12., wir stehen zu unserem Wort", sagt Koch. "Und es gibt keinen Zwang, das zu ändern."

Die meisten Delegierten plädieren für den Streckbetrieb

Keine einzige Rednerin und kein Redner wird sich auf Kochs Seite schlagen. Die meisten Delegierten plädieren für den Streckbetrieb, wenn es unbedingt sein muss, also für den Antrag des Bundesvorstands. Und statt gegenseitiger Beschimpfung werden beim Parteitag Berichte über grüne Seelennöte ausgetauscht. "Was der Bundesvorstand vorgelegt hat, das ist eine Zumutung, auch für mich persönlich", sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Die Zustimmung sei ihr "extrem schwer" gefallen. Lemke mahnt, die Periodischen Sicherheitsüberprüfungen von Atomkraftwerken könnten nicht wieder und wieder zurückgestellt werden. Sicherheit sei "keine Salamiwurst, von der man Scheibe für Scheibe abschneiden kann". Dennoch, wenn zwei süddeutsche Kraftwerke einen "kleinen Beitrag leisten" könnten, dann sollten sie noch ein paar Monate laufen können, findet die Ministerin.

Als Habeck auf der Bühne erscheint, schickt er erst einmal einen kleinen Gutwetter-Scherz in den Saal, als Lockerungsübung. Dann wird der Ton mit einem Mal ernst. "Für viele Menschen, auch für mich, ist die Frage, wie steht man zur Atomkraft, eine Grundfrage gewesen, warum wir in dieser Partei gelandet sind", sagt er. Einwände werden nicht bagatellisiert, soll das heißen. Dann folgt das Aber. Wenn so viel französischer Atomstrom entfällt wie befürchtet, "kann es zu einer Stresssituation kommen", sagt der Klimaschutzminister. Deshalb müsse der Streckbetrieb ermöglicht werden. Wer allerdings den Grünen rate, jetzt zurückzukehren zur Atomkraft, der sei auf dem Holzweg: "Das wird nicht passieren."

Was fehlt in Habecks Rede ist jeder Hinweis, ob er im Streit um Atomkraft mit der FDP in Berlin irgendwelche Kompromisse anbieten kann und will. Kein Wort auch zur Abschaltung des niedersächsischen Kernkraftwerks Emsland - es wird manches im Ungewissen gelassen. Sicher ist sicher.

Trittin ist Habecks härtester Kritiker in Atomfragen. Auf einen Showdown aber verzichtet er beim Parteitag.

Es ist dann der Atomkraftgegner Jürgen Trittin, der die Debatte beim Parteitag auf die Zielgerade trägt - hin zum Ja für den Antrag der Parteiführung. Trittin ist im Bundestag Habecks härtester Kritiker in Atomfragen. Auf einen Showdown aber verzichtet er beim Parteitag. Er belässt es bei einigen Ergänzungen, die er in den Text des Bundevorstand hineinverhandelt. Es steht da nun, dass die Grünen "im Bundestag keiner gesetzlichen Regelung zustimmen" werden, mit der neue Brennelemente oder neues angereichertes Uran beschafft werden kann. Die Passage ist allerdings so holperig formuliert, dass man alles oder nichts draus schließen kann. Die Energieversorgung sei gesichert in Deutschland, sagt Trittin, "aber es gibt Probleme in bestimmten Regionen". Da sei es klug zu sagen: "Wir haben einen Gürtel um, und wir haben Hosenträger, wir hängen uns auch noch ein weiteres Paar Hosenträger in den Schrank." Am Ende stimmt der Parteitag dem Antrag der Parteispitze zu - und zwar mit großer Mehrheit. Der Krach ist vertagt, bis auf Weiteres.