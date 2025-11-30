Neun Monate nach der herben Niederlage bei der Bundestagswahl haben sich die Grünen auf ihrem Parteitag in Hannover neue Ziele gesetzt. Vor dem Superwahljahr 2026 mit fünf Landtagswahlen machen die Beschlüsse vor allem eins klar: Die Strategie der Partei zielt hauptsächlich in Richtung Linke, an die sie zuletzt viele Stimmen verloren hatte. Die wichtigsten Entscheidungen im Überblick:
ParteitagsbeschlüsseSo wollen die Grünen wieder auf Kurs kommen
Die Regierungszeit hat das Profil der Partei verwässert. Nun will sie es wieder schärfen. Wie das gelingen soll: ein Überblick über die wichtigsten Punkte.
Von Markus Balser und Vivien Timmler, Hannover
