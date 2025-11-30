Zum Hauptinhalt springen

ParteitagsbeschlüsseSo wollen die Grünen wieder auf Kurs kommen

Lesezeit: 4 Min.

Ein Teil des sechsköpfigen Bundesvorstands: Heiko Knopf, Felix Banaszak, Franziska Brantner und Sven Giegold.
Ein Teil des sechsköpfigen Bundesvorstands: Heiko Knopf, Felix Banaszak, Franziska Brantner und Sven Giegold. (Foto: Michael Matthey/dpa)

Die Regierungszeit hat das Profil der Partei verwässert. Nun will sie es wieder schärfen. Wie das gelingen soll: ein Überblick über die wichtigsten Punkte.

Von Markus Balser und Vivien Timmler, Hannover

Neun Monate nach der herben Niederlage bei der Bundestagswahl haben sich die Grünen auf ihrem Parteitag in Hannover neue Ziele gesetzt. Vor dem Superwahljahr 2026 mit fünf Landtagswahlen machen die Beschlüsse vor allem eins klar: Die Strategie der Partei zielt hauptsächlich in Richtung Linke, an die sie zuletzt viele Stimmen verloren hatte. Die wichtigsten Entscheidungen im Überblick:

Zur SZ-Startseite

Grüne
:„Links ist für mich kein Schimpfwort, sondern ein Auftrag“

Privatjet-Steuer, kostenloser Solarstrom für alle, Strafabgaben für Konzerne: Die Grünen werfen ihre alte Klimapolitik über den Haufen und wollen künftig „Ökologie für alle“ machen. Aber wie soll das aussehen? Und kann es tatsächlich funktionieren?

SZ PlusVon Markus Balser und Vivien Timmler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite