Privatjet-Steuer, kostenloser Solarstrom für alle, Strafabgaben für Konzerne: Die Grünen werfen ihre alte Klimapolitik über den Haufen und wollen künftig „Ökologie für alle“ machen. Aber wie soll das aussehen? Und kann es tatsächlich funktionieren?

Von Markus Balser und Vivien Timmler, Hannover