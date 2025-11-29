„Orientierungslos? Irgendjemand hier orientierungslos?“ Mit einem Körbchen voller klein gefalteter Zettel steht Kai Echelmeyer vor dem Eingang der Messehalle 7 in Hannover, in der die Grünen an diesem Wochenende ihren Parteitag abhalten. Der Korb mit Orientierungs-Losen leert sich in beeindruckender Geschwindigkeit. „Gibt scheinbar Bedarf“, sagt Echelmeyer, Grünen-Mitglied und Teil des Vorstands der Flüchtlings-Hilfsorganisation Sea Eye.
Privatjet-Steuer, kostenloser Solarstrom für alle, Strafabgaben für Konzerne: Die Grünen werfen ihre alte Klimapolitik über den Haufen und wollen künftig „Ökologie für alle“ machen. Aber wie soll das aussehen? Und kann es tatsächlich funktionieren?
Von Markus Balser und Vivien Timmler, Hannover
Die Grüne Jugend kritisiert die Mutterpartei scharf, fordert einen linkeren Kurs und mehr Härte gegen die Regierung. Vor dem Parteitag trifft sie damit einen Nerv.
