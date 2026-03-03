Zum Hauptinhalt springen

Parteireform geplantDie Grünen haben ein Problem: Tausende neue Mitglieder

Lesezeit: 3 Min.

Eine Partei braucht Platz: Die Citycube-Halle in Berlin, kurz vor vor dem Beginn der Außerordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen im Januar 2025.
Eine Partei braucht Platz: Die Citycube-Halle in Berlin, kurz vor vor dem Beginn der Außerordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen im Januar 2025. (Foto: dts Nachrichtenagentur/IMAGO)

Mehr Tempo, weniger Mitbestimmung auf Parteitagen: Weil die Grünen mit inzwischen 180 000 Mitgliedern an Grenzen stoßen, plant der Vorstand eine umfassende Parteireform.

Von Markus Balser

Dass es auf Grünen-Parteitagen zur Sache geht, hat Tradition. 1999 in Bielefeld etwa. Zuerst flogen Stinkbomben, dann traf ein Farbbeutel Außenminister Joschka Fischer am Ohr. Sein Trommelfell platzte. Erzürnt hatte einen Teil der Delegierten, dass er als Außenminister die Bundeswehr in den Kosovo-Einsatz geführt hatte. 2001, eine andere Stadt, das nächste Beben: Die Friedenspartei beschloss in Rostock nach den Angriffen vom 11. September, dass Krieg als politisches Mittel infrage kommen kann – und stimmte dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr zu.

