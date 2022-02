Die Grünen sind das sechste Jahr in Folge gewachsen: Die Partei legte im vergangenen Jahr um etwa 17 Prozent auf 125 737 Mitglieder zu. Das geht aus der aktuellen Statistik der Partei hervor. Wenn man Austritte oder Todesfälle abzieht, gewannen die Grünen damit 18 430 Mitglieder hinzu. Die Zahlen geben den Stand zum Jahreswechsel wieder. "Seit 2016 haben wir uns verdoppelt", sagte die Politische Bundesgeschäftsführerin, Emily Büning, der dpa. Der Aufwärtstrend begann 2016, von 2017 auf 2018 beschleunigte sich das Wachstum deutlich. "Diese Zahlen geben uns Rückenwind für die kommenden Landtagswahlen." In diesem Jahr werden im Saarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen neue Landtage gewählt. Nur die von internen Querelen zerrütteten Grünen im Saarland verloren Mitglieder.