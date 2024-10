Die künftigen Parteichefs wollen den Bundesvorstand neu aufstellen und sorgen dabei für gleich mehrere Überraschungen. Wie es dazu kam – und was das über die fragile Lage der Grünen verrät.

Von Vivien Timmler, Berlin

Sie hatten sich das alles so schön ausgemalt. Ein eigenes Team zusammenstellen, Einigkeit demonstrieren, Aufbruchstimmung verbreiten. Ein fein austarierter Neustart in der Grünen-Parteizentrale sollte es werden, nach vier verlorenen Wahlen allein in diesem Jahr, viel verlorenem Vertrauen und dem geschlossenen Rücktritt der alten Parteispitze. Doch nun läuft es bei den Grünen auf einen ziemlich ruckeligen Kickstart hinaus, begleitet von Zweifeln aus den eigenen Reihen.