Die ersten Kandidaten für die Nachfolge von Ricarda Lang und Omid Nouripour stehen fest. Franziska Brantner, 45, und Felix Banaszak, 34, wollen für den Parteivorsitz der Grünen kandidieren. Das gaben die Grünen -Politiker am Freitagnachmittag auf Instagram bekannt. Beide Namen kursierten schon kurz nach Bekanntgabe des Rücktritts der bisherigen Chefs, weder Brantner noch Banaszak hatten ihr Interesse an den Posten aber bislang öffentlich bestätigt.

„Ich bewerbe mich als eure Bundesvorsitzende“, erklärte Brantner und sprach von einer schwierigen Lage für die Partei. „Wir erleben Verunsicherung nach innen und außen.“ Die Grünen aber würden gebraucht, weil sie „wie keine andere politische Kraft“ an der Bewältigung der Klimakrise arbeiteten, weil sie die Rechte der Vielen vor den Privilegien der Wenigen schützten. Die Grünen müssten zudem sicherstellen, dass Deutschland „Heimat ist und bleibt für jene, die hier seit Generationen leben, und Heimat wird für jene, die neue ankommen.“ Auch Banaszak kündigte seine Kandidatur an. Die Grünen stünden nicht da, wo sie stehen wollten und sollten. Allen Widrigkeiten zum Trotz stecke aber viel Kraft in der Partei. Er wolle antreten, um diese Kraft zu entfesseln.

Gewählt werden sollen die künftigen Parteichefs auf dem nächsten Parteitag der Grünen Mitte November in Wiesbaden. Möglich ist, dass sich weitere Kandidaten bewerben. Brantner und Banaszak gelten aber als aussichtsreiche Wunschformation des designierten Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Sie, die profilierte Strategin aus dem Realo-Flügel der Partei, aktuell Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und eine der engsten Vertrauten Habecks. Er, der junge Wirtschaftspolitiker des Linken-Flügels, der bereits vier Jahre Landeschef der Partei in Nordrhein-Westfalen war und immer einen lässigen Spruch parat hat.

Wer wird Habecks Wahlkampfleiter?

Zunächst kursierte in Fraktionskreisen auch der Name Andreas Audretsch als möglicher Kandidat für den Parteivorsitz. Nun soll er dem Vernehmen nach neben seinem aktuellen Amt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender Wahlkampfleiter für Habecks Bundestagswahlkampf werden.

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wollen zudem die stellvertretende Bundesvorsitzende Pegah Edalatian, die die internationale Politik koordiniert, der stellvertretende Bundesvorsitzende Heiko Knopf, der für die regionale Verankerung der Grünen und Ostdeutschland zuständig ist, und Bundesschatzmeister Frederic Carpenter aus dem zurückgetretenen Vorstand wieder kandidieren. Damit wäre der Bundesvorstand wieder komplett.

Erst am Mittwoch hatten Lang und Nouripour den Rücktritt der gesamten Parteispitze bekannt gegeben. Sie wollen ihre Ämter bei dem „Bundesdelegiertenkonferenz“ genannten Parteitag im November zur Verfügung stellen, bis dahin sind sie noch geschäftsführend im Amt.