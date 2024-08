Von Leila Al-Serori

Mehrere grüne Landesminister sprechen sich in einem gemeinsamen Positionspapier dafür aus, Schwangerschaftsabbrüche zu entkriminalisieren und die Versorgungslage in Deutschland zu verbessern. In dem Schreiben, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, kritisieren sie, dass die deutsche Rechtslage die Rechte Schwangerer unzureichend achte, Ärzte stigmatisiere und dadurch die medizinische Versorgung fortlaufend verschlechtere. Anstelle des umstrittenen Paragrafen 218 schlagen die Landesminister eine Fristenregelung außerhalb des Strafgesetzbuchs vor, also eine Legalisierung des Abbruchs in den ersten zwölf Wochen einer Schwangerschaft, so wie es in den meisten europäischen Ländern geregelt ist.