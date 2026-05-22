Da sind sie ja auch schon, die ersten Naturfreunde. Gemütlich tuckern sie auf einem Hausboot über die Havel, sie machen jetzt sogar einen kleinen Schlenker Richtung Ufer. Da steht Felix Banaszak und winkt verstohlen. Und siehe da: Sie winken zurück. Ob sie den Grünen-Chef erkennen, ist nicht auszumachen. Fest steht aber: Die beiden auf dem Hausboot zählen zu denen, die Banaszak mit seinen Grünen künftig wieder erreichen will. Über die Liebe zur Natur.
Neue StrategieGrüne setzen wieder auf die Liebe zur Natur
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Vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland verordnet sich die Grünen-Spitze eine Kurskorrektur: mehr Ökologie. Gerade im Osten, so die Hoffnung, soll das verfangen.
Von Markus Balser und Michael Bauchmüller, Rathenow, Berlin
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