Der schwierige Wahlkampf und die schlechten Ergebnisse in Thüringen und Sachsen haben die Grünen im Osten schwer getroffen. Sie wanken zwischen Tränen und Trotz.

Von Johannes Bauer, Roman Deininger, Leipzig, Erfurt

Der Fraktionstrakt der Grünen im Erfurter Landtag ist ein warmer Ort, das liegt an der Sonne, die durch die Fenster fällt, aber auch daran, dass die Büros hier die Anmutung einer Wohngemeinschaft haben. Rennräder auf dem Gang, Kinderzeichnungen an den Wänden, auf den Tischen eine beachtliche Auswahl an Biotees. Auf der Tür von Madeleine Henflings WG-Zimmer prangt ein Slogan: „Aus der Krise hilft nur Grün“.