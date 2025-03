Von Markus Balser und Vivien Timmler, Berlin

Wie das wohl ausgeht? Als sich der Brandenburger Landesverband der Grünen am Samstagmorgen in Potsdam zum Parteitag trifft, schaltet sich auch in Berlin manche Grünen-Führungskraft neugierig zu. Das Treffen gilt der Parteispitze als wichtiger Stimmungstest. Viele fragen sich: Wie sehr wird die Basis nach den jüngsten Wahlschlappen im Bund und dem Land rebellieren? Wie laut wird die Kritik an den eigenen Reihen? Ein Programm von zehn Stunden hat die Parteitagsregie angesetzt. Auch einen längeren „Austausch zur aktuellen politischen Lage“. Wer die Grünen kennt, weiß: Es droht ein Tag, der nichts für schwache Nerven wird.