Es ist immer gut, das Ziel im Blick zu behalten. Mona Neubaur dreht sich auf ihrem Bürostuhl zum Fenster, an das sie irgendwann ein gelbes Post-it geklebt hat, damit ihre Mitarbeiter und Besucher nicht mehr durcheinanderkommen: „Niederaußem!“ steht drauf. So heißt das Riesenkraftwerk, das sie von hier aus hinten links sieht. Rechts daneben das Kraftwerk Neurath. Etwa 20, 30 Kilometer Luftlinie sind das. Aus ihrem Büro im zwanzigsten Stock des Wirtschaftsministeriums in Düsseldorf hat Neubaur eine Wahnsinnsaussicht, unten die Stadt und der Rhein, links das Braunkohlerevier. An diesem klaren Herbstnachmittag ist festzustellen, dass die Schornsteine der Kraftwerke dicke Wolken ausdampfen. Noch.