Dass die Grünen den jüngsten Streit um die Migrationspolitik notdürftig kitteten - nur drei Monate ist das her. Die Partei traf sich Mitte Juni zum kleinen Parteitag im hessischen Bad Vilbel. Früher, hätten die Grünen mit ihm auf der Straße gestanden, sagte Timmo Scherenberg, der Chef des Hessischen Flüchtlingsrats, damals. Nun aber stand Scherenberg den Delegierten als Demonstrant im Weg. "Menschenrechte kennen keine Grenzen", stand auf seinem knallroten Banner direkt am Eingang zum Parteitag. "Ein Unding", fand er den von führenden Grünen-Politikern damals kurz zuvor mitgetragenen Kompromiss der Bundesregierung zur europäischen Asylreform.

Auch drinnen brodelte es. Dass die grüne Außenministerin Annalena Baerbock einer Verschärfung des europäischen Asylrechts zugestimmt hatte, obwohl die Grünen eigentlich weit größere Ausnahmen von diesen Regeln gefordert hatten, löste in der Partei, riesigen Ärger aus. Von "Schande" und "Machtmissbrauch" war unter führenden Politikern die Rede. Nur weil sich die Parteispitze darauf einließ, auf EU-Ebene Nachbesserungen zu verhandeln, wendeten die Grünen einen Eklat gerade noch ab.

Die FDP stänkert, die Grünen poltern zurück

Doch nur drei Monate später ist die Migrationsdebatte bei den Grünen jedoch wieder voll entbrannt - losgetreten auch vom eigenen Koalitionspartner. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte die Grünen am Sonntag frontal angegriffen und ihnen vorgeworfen, ein Sicherheitsrisiko für das Land zu sein. Durch realitätsferne Positionen erschwerten die Grünen konsequentes Regierungshandeln und parteiübergreifende Lösungen.

Aus Sorge, wie schon in der Heizungsdebatte von der FDP auch in der Migrationspolitik in die Defensive gedrängt zu werden, polterte die Grünen-Spitze am Montag zurück. Co-Chef Omid Nouripour warf der FDP vor, "die Untergrenze des Anstands zu verletzen". Auch für eine Partei, die nervös um das Erreichen der Fünf-Prozent-Hürde kämpfe, gebe es dafür keine Entschuldigung, sagte Nouripour. Die Diskussionsführung bezeichnete der Grünen-Chef undiplomatisch als "ehrenlos".

Trotz aller harten Debatten innerhalb der Bundesregierung: Unüberhörbar ist, dass auch bei den Grünen selbst eine neue Debatte über die eigene Migrationspolitik begonnen hat. Seine Partei sei zu pragmatischen Lösungen bereit, um den Zuzug bereits an den EU-Außengrenzen zu senken, sagte Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck kürzlich in einem Interview. Wenn die Grünen das Recht auf Asyl weiter schützen wollten, dann müssten sie "die Wirklichkeit annehmen und die konkreten Probleme lösen - auch, wenn es bedeutet, moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen." Die Grünen wüssten, dass sie eine Verantwortung tragen, sagte Habeck weiter.

Der Vorstoß des Wirtschaftsministers wird in der Partei sehr genau beobachtet. Denn diese Verantwortung sehen viele bei den Grünen noch immer zuallererst bei der Verteidigung der Menschenrechte und nicht bei Themen wie der Einführung von Grenzkontrollen, wie sie Innenministerin Nancy Faeser von der SPD prüfen will. Vor allem die Parteilinke würde darüber gerne intensiver sprechen.

Zehntausende kamen zu den Grünen, weil sie Geflüchteten helfen wollen

Der Abgeordnete Julian Pahlke etwa fand über seine Erfahrungen als Crew-Mitglied bei der Seenotrettung von Geflüchteten im Mittelmeer in die Politik. Er kennt die Nöte der Geflohenen und weiß, dass es keine einfachen Lösungen gibt. "Es gibt keinen Schalter, um mal eben Flucht und Migration aus oder an stellen zu können. Wer so etwas suggeriert, belügt die Öffentlichkeit", warnt Pahlke.

"Flucht ist eine globale Realität", sagt er. Statt mehr Fahndungsdruck fordert Pahlke schnellere Integration: "Geflüchtete sollten nicht lange zur Untätigkeit verdammt sein, sondern schnell in einen Job kommen. Deshalb müssen Arbeitsverbote fallen, denn Arbeit ist der größte Integrationsfaktor."

Pahlkes Beispiel macht deutlich: Eine härtere Gangart der Grünen in der Migrationspolitik würde neben Teilen der eigenen Fraktion auch einen Großteil der Basis vor den Kopf stoßen. Schließlich waren Zehntausende neue Mitglieder seit 2015 zu den Grünen gekommen, weil sie sich für Geflüchtete einsetzen.

Auch den Grünen ist jedoch klar, dass die Debatte um die Migration die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate bestimmen wird. Denn bis Ende August haben 200 000 Menschen Erstanträge auf Asyl in Deutschland gestellt - fast 80 Prozent mehr als im Vorjahr. Das sind zwar immer noch weniger als 2015/16. Aber die wachsende Zahl trifft auf mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Viele Unterkünfte sind voll, viele Bürgermeister in Sorge.

"Diese übersteuerten Debatten lösen ja kein einziges Problem."

Die Fraktionsspitze sieht zwar ebenfalls dringenden Handlungsbedarf, aber trotz allem keinen Grund, an der Grünen-Haltung etwas zu ändern - etwa bei der Skepsis gegenüber Grenzkontrollen. "Die schwierige Lage in unseren Kommunen verlangt nach Antworten, die tragen", sagt Fraktionschefin Britta Haßelmann der Süddeutschen Zeitung.

Für sie steht aber fest: "Die bisherige Praxis lässt sehr an der Praktikabilität stationärer Grenzkontrollen zweifeln. Sie binden wichtiges Personal der Bundespolizei, das dringend an anderen Orten im Land benötigt wird." Zudem hätten sie erhebliche Auswirkungen auf den Lebensalltag der Menschen in Grenzregionen. Schließlich sei "die große Mobilität von Menschen und Waren in unserem gemeinsamen Wirtschaftsraum ein wesentlicher Pfeiler der Europäischen Union und Basis unseres Wohlstands", betont Haßelmann.

Bei den Grünen hoffen sie nun, dass die Debatte wieder sachlicher geführt wird - auch in der Ampelkoalition. Der Grünen-Abgeordnete Pahlke etwa mahnt: "Diese übersteuerten Debatten lösen ja kein einziges Problem."