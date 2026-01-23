Zum Hauptinhalt springen

VorstandsbeschlussGrüne plädieren nach Mercosur-Streit für mehr Handelsabkommen

Lesezeit: 2 Min.

Die Bundesvorsitzende Franziska Brantner hält das Votum der grünen EU-Parlamentarier für eine Fehlentscheidung.
Die Bundesvorsitzende Franziska Brantner hält das Votum der grünen EU-Parlamentarier für eine Fehlentscheidung. (Foto: Moritz Frankenberg/DPA)

Wie steht die Partei nach dem heftigen Mercosur-Streit zu Wirtschaftsverträgen? Die grüne Spitze will auf ihrer Klausur alle Zweifel ausräumen – mit neuen Leitlinien.

Von Markus Balser, Berlin

Die Kritik war vernichtend, der Graben auch in den eigenen Reihen tief. Seit acht grüne EU-Parlamentarier das Handelsabkommen Mercosur zusammen mit weit Rechten und Linken am Mittwoch zur nochmaligen Prüfung an den Europäischen Gerichtshof verwiesen, ist die Aufregung groß. Eine „Fehlentscheidung“ nannte Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner das Votum.

Europas Freihandelskritiker setzen sich durch, das Mercosur-Abkommen soll vom EuGH überprüft werden. Damit ist die EU als politischer Partner diskreditiert – und die Kommissionspräsidentin muss eine schwierige Entscheidung treffen.

