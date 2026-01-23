Die Kritik war vernichtend, der Graben auch in den eigenen Reihen tief. Seit acht grüne EU-Parlamentarier das Handelsabkommen Mercosur zusammen mit weit Rechten und Linken am Mittwoch zur nochmaligen Prüfung an den Europäischen Gerichtshof verwiesen, ist die Aufregung groß. Eine „Fehlentscheidung“ nannte Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner das Votum.
VorstandsbeschlussGrüne plädieren nach Mercosur-Streit für mehr Handelsabkommen
Lesezeit: 2 Min.
Wie steht die Partei nach dem heftigen Mercosur-Streit zu Wirtschaftsverträgen? Die grüne Spitze will auf ihrer Klausur alle Zweifel ausräumen – mit neuen Leitlinien.
Von Markus Balser, Berlin
Abstimmung im Europaparlament:Von der Leyens Mercosur-Albtraum
Europas Freihandelskritiker setzen sich durch, das Mercosur-Abkommen soll vom EuGH überprüft werden. Damit ist die EU als politischer Partner diskreditiert – und die Kommissionspräsidentin muss eine schwierige Entscheidung treffen.
