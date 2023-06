Von Andreas Glas und Robert Roßmann

Es geht um eine Standortbestimmung - deshalb stehen Friedrich Merz und Markus Söder am Grill. In der Welt dieser beiden Männer ist die Wurst jetzt eine Kampfansage. Wer gegen die Wurst ist, ist gegen den Wohlstand, und vor allem: für die Grünen. Damit das jeder kapiert, haben die Chefs von CDU und CSU am Donnerstagabend Schürzen angezogen. Jeder hat eine Bratwurst in die Grillzange genommen, fertig war das Twitter-Foto. Die Wurst, kann man sagen, ist das Leitmotiv für das Treffen der Schwesterparteien in München.