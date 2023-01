Von Markus Balser, Berlin

Was die Räumung von Lützerath mit der eigenen Partei macht? Bei den Grünen versuchte man, die internen Diskussionen in den vergangenen Tagen möglichst kleinzureden. Von großer Geschlossenheit war meist die Rede. Davon, dass die Bilder von der Räumung die Partei belasten würden, sie aber gestärkt daraus hervorgehen werde. Doch als am Mittwoch dann tatsächlich die Polizei vorrückte, wurde klar, welch tiefe Gräben der Tagebau auch in der Umweltpartei aufgerissen hat.