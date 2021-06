Ein Satz wie dieser, zumal von einem Grünen, muss nicht lange warten, um Widerspruch zu erregen. "Meine These lautet: Wenn wir frühzeitige Maßnahmen gegen die Pandemie ergreifen können, die sehr hart und womöglich zu diesem Zeitpunkt nicht verhältnismäßig gegenüber den Bürgern sind, dann könnten wir eine Pandemie schnell in die Knie zwingen." Gesagt hat das Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann in einem Interview mit Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. "Rechtswidrig", "inakzeptabel", "entrückter Sonnenkönig", Anleihen von Autokraten - so schallten die Reaktionen aus allen Himmels- und Parteirichtungen. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock solle sich dazu äußern, warum ihr Parteikollege die Freiheitsrechte der Bürger im Kampf gegen Pandemien noch drastischer einschränken wolle.

Die Reaktion auf diese Reaktion erfolgte ein paar Stunden später. Er bedauere, dass seine Äußerungen zu Missverständnissen geführt hätten, teilte Kretschmann mit. "Im Rechtsstaat gilt immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit - und zwar immer und ohne Einschränkung." Dieses zentrale Prinzip der Verfassung würde er nie infrage stellen.