Von Markus Balser, Berlin

Wo man als Fraktion auf Zukunftssuche gehen sollte? Bei den Grünen hielt man das ehemalige Kino Kosmos, einen klotzigen Bau an der Karl-Marx-Allee mitten in Berlin, für eine gelungene Idee. Es wurde 1961 als Zukunftsprojekt und modernstes Kino der DDR eröffnet – architektonisch an die Raumfahrt angelehnt. In den vergangenen drei Jahrzehnten ging es beim Kosmos dann allerdings so wechselhaft zu wie bei den Grünen. Ausbau zum Ufa-Großkino, dann Schließung. Jetzt schlägt sich das Kosmos als Eventlocation durch.