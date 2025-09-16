Kommunalwahlen in NRW Was machen die Grünen in Köln und Münster richtig? 16. September 2025, 5:58 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Erfolg in der Metropole: In Köln holte die grüne OB-Kandidatin Berivan Aymaz mit 28,1 Prozent die meisten Stimmen. (Foto: IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto)

Die Grünen gehen in Nordrhein-Westfalen gerupft aus den Kommunalwahlen. Und doch könnten sie mehr Oberbürgermeister stellen als je zuvor. Wie kann das sein?

Von Markus Balser und Vivien Timmler, Berlin

