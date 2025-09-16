Zum Hauptinhalt springen

Kommunalwahlen in NRWWas machen die Grünen in Köln und Münster richtig?

Lesezeit: 4 Min.

Erfolg in der Metropole: In Köln holte die grüne OB-Kandidatin Berivan Aymaz mit 28,1 Prozent die meisten Stimmen.
Erfolg in der Metropole: In Köln holte die grüne OB-Kandidatin Berivan Aymaz mit 28,1 Prozent die meisten Stimmen. (Foto: IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto)

Die Grünen gehen in Nordrhein-Westfalen gerupft aus den Kommunalwahlen. Und doch könnten sie mehr Oberbürgermeister stellen als je zuvor. Wie kann das sein?

Von Markus Balser und Vivien Timmler, Berlin

Vor fünf Jahren war die Welt der Grünen noch in Ordnung. Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen holten sie 20 Prozent, stellten plötzlich vier Oberbürgermeister. In der Partei herrschte Aufbruchstimmung, auch bei der Landtagswahl 2022 lief es blendend. NRW war plötzlich nicht nur innerhalb der Grünen eine Macht, sondern die Grünen waren es auch in NRW.

Zur SZ-Startseite

MeinungKommunalwahl in NRW
:Die Grünen 2025 sind eine Partei im Abwärtssog

SZ PlusKommentar von Markus Balser
Portrait undefined Markus Balser

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite