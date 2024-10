SZ Plus Die Grünen : Was hat er, was die Grünen nicht mehr haben?

Die Grünen machen gerade den Eindruck, als würden sie so rasant wegschmelzen wie das Grönland-Eis. Nur einer steht fest: Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Natürlich könnte man jetzt fragen, was seine Partei von ihm lernen sollte.