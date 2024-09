Die Vorsitzenden der Grünen Jugend Svenja Appuhn und Katharina Stolla haben ihren Rücktritt von ihren Ämtern erklärt. Gemeinsam mit dem Rest des insgesamt zehnköpfigen Vorstands wollen sie zudem die Partei ganz verlassen. So geht es aus einem Brief hervor, den die Spitze der Grünen Jugend am Mittwoch an die Partei- und Fraktionsführung der Grünen verschickt hat. Das Schreiben liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Zuerst hatte der Spiegel berichtet.

Mit dem Rücktritt eskaliert der Richtungsstreit bei den Grünen weiter. Nach den enttäuschenden Ergebnissen bei den Landtagswahlen hatten am Vormittag bereits die beiden Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour gemeinsam mit dem kompletten Bundesvorstand der Partei ihren Rücktritt erklärt. Die Grüne-Jugend-Spitze betont allerdings, dass ihre Entscheidung schon länger fest stehe. „Wir haben die Entscheidung, die Partei zu verlassen, in den letzten Wochen, also bereits vor der Bekanntgabe des Rücktritts des Parteivorstands, getroffen“, schreibt der Vorstand. „Wir hielten es allerdings nicht für verantwortlich, unsere Entscheidung während der Landtagswahlkämpfe zu verkünden, da wir Sorge hatten, dass es die ohnehin schon schwierigen Wahlkämpfe überschattet hätte“, heißt es in dem Papier weiter.

Die Jugendorganisation der Grünen mit 16 000 Mitgliedern steht der Mutterpartei traditionell kritisch gegenüber. Doch diesmal kracht es besonders laut. Grund für den Ausstieg ist das immer schlechtere werdende Verhältnis. Mehrfach hatte die Grüne Jugend in den vergangenen Monaten eine Kurskorrektur von den Grünen verlangt. So mahnten die Bundessprecherinnen Svenja Appuhn und Katharina Stolla noch kurz vor der Europawahl im Mai im Kampf gegen soziale Krisen einen viel linkeren Kurs an, etwa die Einführung einer Reichensteuer und die Enteignung von Wohnungen. Die Parteispitze wies das vehement zurück.

An eine Besserung der Beziehungen glaubt die aktuelle Führung der Grünen Jugend nicht mehr. „Wir gehen nicht davon aus, dass eine personelle Neuaufstellung zu einer inhaltlichen und strategischen Neuausrichtung der Partei in unserem Sinne führen wird“, heißt es nun in dem Schreiben. Man habe in Fällen wie der Auseinandersetzung um die Braunkohle, Asylverschärfungen oder auch den Haushalt versucht, „Entwicklungen aufzuhalten, die wir für falsch gehalten haben - und konnten uns damit nicht durchsetzen. Es ist besser, wenn sich unsere Wege jetzt trennen und ihr gut neu starten könnt.“

Weitere Auseinandersetzungen zeichnen sich ab

Tatsächlich drohte sich der Konflikt mit der linken Parteijugend mit der am Mittwoch bekannt gewordenen personellen Neuaufstellung noch zu verschärfen. Denn das Lager des designierten Kanzlerkandidaten Robert Habeck versucht die Parteispitze vor allem mit Vertrauten aus dem Realo-Lager zu besetzen – noch härtere Konflikte wären damit vorprogrammiert. Auf dem nächsten Parteitag der Grünen Jugend Mitte Oktober soll nun eine neue Führung der Parteijugend bestimmt werden.

Die Grünen-Jugend-Spitze sieht ihren Schritt allerdings erst als Anfang eines Aderlasses. „Wir gehen davon aus, dass mit uns weitere Verantwortungsträger:innen der Grünen Jugend austreten werden“, heißt es in dem Schreiben weiter, das auch noch politische Konkurrenz ankündigt. Man werde sich nun aufmachen, einen neuen, dezidiert linken Jugendverband zu gründen. Denn man sei überzeugt, dass es wieder eine linke Kraft brauche, die Menschen begeistern und Hoffnung machen könne, heißt es weiter. Dies sind die Grünen für die aktuelle Spitze der Grünen Jugend offenbar nicht mehr.

Die Grüne Jugend gilt als wichtiges Stimmungsbarometer und Kaderschmiede. Sie ist unabhängig, verfügt aber über enge Drähte in die Partei und in die Klimabewegung. Führungskräfte der Jugendorganisation machen regelmäßig Karriere in der Mutterpartei. So war die nun scheidende Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang vor ihrem Wechsel in die Bundesspitze von 2017 bis 2019 Chefin der Grünen Jugend.