Von Jan Heidtmann und Vivien Timmler, Berlin

Harmlos hängt das rosa Bettlaken über dem Tisch, an dem Jette Nietzard lehnt. Gar nicht mal so harmlos ist dann das, was die Sprecherin der Grünen Jugend auf einer Pressekonferenz zum Fall Gelbhaar sagt, der die Partei am Wochenende erschüttert hat und ihren Wahlkampf zu überschatten droht. „Die Unschuldsvermutung gilt immer vor Gericht“, erklärt Nietzard. „Aber wir sind eine Organisation, und wir sind kein Gericht.“ Es gelte „nicht unbedingt moralisch das Gleiche wie gerichtlich“. Als Beispiel führt sie die Fälle Luke Mockridge und Thilo Mischke an. „Da wurden Männern Sendungen weggenommen, weil sich eine moralische Bewertung eben von einer gerichtlichen oder juristischen Bewertung unterscheiden kann“, sagt Nietzard.