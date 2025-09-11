Luis Bobga, 24, fordert von der Partei einen linkeren Kurs, um das Vertrauen der Jungen zurückzugewinnen.

Von Markus Balser

Es war die Zeit des Aufbruchs bei den Grünen, als Luis Bobga zur Parteijugend kam. Die Grünen lagen in Umfragen 2019 bei weit mehr als 20 Prozent, die Demos von Fridays for Future hatten ihren Höhepunkt erreicht und brachten Millionen auf die Straße. Als auch im beschaulichen Emsdetten, Bobgas westfälischer Heimat zwischen Osnabrück und Münster, eine Ortsgruppe der Parteijugend gegründet wurde, stieg Bobga ein. Sein Ziel damals: Für mehr Klimaschutz, weniger Rassismus und mehr soziale Gerechtigkeit kämpfen.