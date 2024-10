Jette Nietzard und Jakob Blasel wollen die neuen Sprecher der Grünen Jugend werden. Wie sie ticken, was sie anders machen möchten als ihre Vorgänger und wie sie die Mutterpartei wieder nach links schubsen wollen.

Interview von Markus Balser, Vivien Timmler, Berlin

Es ist gerade vieles improvisiert bei der Grünen Jugend. Jette Nietzard, 25, meldet sich aus dem Urlaub in der Türkei. Jakob Blasel, 23, sitzt in Norditalien, eigentlich wollte er hier Freunde besuchen. Stattdessen sind beide nun plötzlich damit beschäftigt, die Zukunft der Grünen Jugend zu entwerfen. Beide werden am kommenden Wochenende voraussichtlich zu den neuen Chefs der Jugendorganisation gewählt.