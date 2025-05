Baden-Württembergs Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir sprach von „Entgleisung“ und „Grenzüberschreitung“, Fraktionsvizechef Konstantin von Notz von einem „unterirdischen“ Angriff auf die Polizei . Gleich mehrere führende Grüne griffen am Wochenende in Reaktionen auf einen Post bei Instagram verbal zum größtmöglichen Besteck. Die enorme Empörung löste diesmal allerdings kein politischer Gegner aus, sondern die Co-Chefin der eigenen Parteijugend.

Jette Nietzard hatte sich in einer Instagram-Story am Wochenende mit einem Sweatshirt und dem Aufdruck „acab“ gezeigt – und sich damit nicht nur nach Ansicht vieler Grüner völlig im Ton vergriffen. Denn das Akronym steht für „All Cops Are Bastards“ (Alle Polizisten sind Bastarde). Ein Unfall war das offensichtlich nicht. Nach der teils heftigen Kritik auch aus den eigenen Reihen war sie zwar etwas zurückgerudert, blieb aber bei grundsätzlicher Polizei-Kritik.

„Ich hasse natürlich nicht die Polizei als Ganzes“, sagt sie hinterher

„Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg war, um auf die Probleme aufmerksam zu machen“, sagte sie im „5-Minuten-Talk“, einem Stern-Podcast. „Ich hasse natürlich nicht die Polizei als Ganzes, aber was ich hasse, ist das System dahinter und wie es gerade aufgebaut ist.“ Es gebe keine strukturelle Aufarbeitung von Gewalt und rassistischen Tendenzen. Die Probleme würden auch von der Polizei nicht transparent genug gemacht. Den Pulli besitze sie als Privatperson, sagte Nietzard weiter. Ihr hätte aber vielleicht klar sein müssen, dass sie als Sprecherin der Grünen Jugend damit auffalle.

Die Reaktion fiel am Montag auch außerhalb der Grünen heftig aus. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann fordert eine klarere Distanzierung von Nietzard selbst. „Für die Beleidigung unserer Polizisten mit ‚ACAB‘ erwarte ich eine Entschuldigung. Klar ist, durch dumme Polemik werden weder Fragen des sozialen Ausgleichs noch der inneren Sicherheit auch nur einen Schritt vorangebracht“, sagte der CSU-Politiker und sprach von einer „geist- und geschmacklosen“ Äußerung der Grünen-Politikerin. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, nannte Nietzards Aussagen halbherzig.

Am Montag zeichnete sich bei den Grünen ab, dass es für Nietzard nun eng werden wird. Ihre Tage an der Spitze der Jugendorganisation scheinen bereits gezählt zu sein. Die eigene Parteispitze distanzierte sich so stark von der 26-Jährigen, dass eine weitere Zusammenarbeit schwierig werden dürfte. Grünen-Chef Felix Banaszak nannte Nietzards Beurteilung der Polizei „inakzeptabel“ und „nicht besonders schlau“. Dies könne „ganz viel aufgebautes Vertrauen zwischen Grünen und Polizeibehörden wieder infrage“ stellen. Banaszak deutete eine mögliche Neubesetzung des Postens neben Co-Chef Jakob Blasel durch die Nachwuchsorganisation an, über Nietzards Verbleib müsse diese nun entscheiden. Auch bei der Grünen Jugend selbst mehrten sich hinter den Kulissen die kritischen Stimmen.

Cem Özdemir legt ihr sogar den Parteiaustritt nahe

Führungsgremien der Partei hatten sich am Montag nach SZ-Informationen intensiv mit dem Fall beschäftigt. Denn der Eklat bringt die Grünen in Bedrängnis. Nietzard führt die Grüne Jugend erst seit Oktober 2024 und sollte nach dem Rücktritt des vorherigen Vorstands aus Ärger über die Partei eigentlich Ruhe in die Beziehung zu den Grünen bringen. Das Gegenteil passierte. In den vergangenen Monaten war Nietzard mehrfach mit fragwürdigen Posts aufgefallen. So hatte sie nach einem Silvesterunfall gepostet: „Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen.“ Der Beitrag war nach Kritik gelöscht worden.

Die Grünen sehen ihr Bemühen in Gefahr, bei den nächsten Wahlen, etwa der in Baden-Württemberg 2026, wieder stärker bürgerliche Milieus zu erreichen. In Stuttgart war am Wochenende Ex-Landwirtschaftsminister Özdemir zum neuen Spitzenkandidaten gewählt worden. Er legte Nietzard sogar den Parteiaustritt nahe. „Die Polizei verteidigt in höchstem persönlichen Einsatz jeden Tag die Werte, die uns als Partei ausmachen“, erklärte Özdemir bei X. „Wer das nicht kapiert hat, ist bei uns falsch.“