Von Markus Balser

Auf großer Bühne unterwegs zu sein – für Jakob Blasel ist das nicht ganz neu. Der 24-Jährige gilt als eines der bekanntesten deutschen Gesichter der Klimabewegung „Fridays for Future“. Er demonstrierte schon Seite an Seite mit Greta Thunberg und übergab 2019 Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Brief mit Forderungen der Klimaorganisation, die es in sich hatten. In dem Schreiben forderte „Fridays for Future“ von Merkel klipp und klar: „Die junge Generation will eine starke Klimapolitik sehen.“