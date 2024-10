So will sich die Grüne Jugend neu aufstellen

Nach dem geschlossenen Rücktritt des alten Vorstandes stehen nun zwei Nachfolger bereit – und damit auch eine neue Strategie. Die Grüne Jugend rückt wieder heran an „Fridays for Future“.

Von Markus Balser, Vivien Timmler, Berlin

Nach dem überraschenden Rücktritt ihrer gesamten Führungsspitze stellt sich die Grüne Jugend nach Informationen der Süddeutschen Zeitung neu auf. Als Kandidaten für das Führungsduo gehen demnach Jette Nietzard und Jakob Blasel ins Rennen. Beide haben ihre Bereitschaft zur Kandidatur als Bundessprecher, also als Chefs der Organisation, erklärt. Ihre Kandidatur gilt als sehr aussichtsreich, weil sie eine breite Unterstützung haben. Die neue Spitze der Jugendorganisation soll bereits am kommenden Wochenende auf dem nächsten Bundeskongress der Grünen Jugend in Leipzig gewählt werden.