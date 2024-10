Von Vivien Timmler, Leipzig

Sie hat sich extra noch schnell ein weißes T-Shirt geliehen. Rotes Oberteil vor pinkem Hintergrund, das beißt sich halt. Und so steht Jette Nietzard am Samstagnachmittag im geborgten Shirt auf der Bühne des Bundeskongresses der Grünen Jugend in Leipzig und sagt Sätze, die hier alle hören wollen. „Wir brauchen keine Obergrenzen, wir brauchen Menschenwürde“, ist so ein Satz. „Unser gemeinsamer Feind steht rechts der Mitte“, ein anderer. Und Nietzard schließt mit einer Ankündigung, die sich ohne Weiteres als Drohung gegen die Mutterpartei verstehen lässt. Auf dem Parteitag in vier Wochen, da werden „wir den Grünen zeigen, wo links ist“.