Grüne Jugend:Der Bruch, der nicht aus heiterem Himmel kam

Die Ex-Sprecherinnen der Grünen Jugend sollen die Trennung von der Mutterpartei lange geplant haben. Was dahintersteckt – und warum der Vergleich mit der FDP in die Irre führt.

Von Markus Balser und Vivien Timmler, Berlin

Am Ende ging alles ganz schnell. Es war der Abend des 25. September, ein paar Stunden zuvor hatten die Grünen-Chefs Ricarda Lang und Omid Nouripour ihren Rücktritt angekündigt – und plötzlich folgten ihnen auch die Sprecherinnen der Grünen Jugend, Svenja Appuhn und Katharina Stolla. Und mehr noch: Sie traten gemeinsam mit dem gesamten Vorstand aus der Partei aus – und kündigten die Gründung einer neuen Jugendorganisation an. Schon damals machte ein Verdacht die Runde: Hatte der Vorstand der Grünen Jugend die Strukturen und das Vertrauen der Jugendorganisation missbraucht und im Hintergrund an einem neuen Projekt gebaut?