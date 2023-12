Nach dem überraschenden Abbruch des Landesparteitags ist die Stimmung bei den Berliner Grünen angespannt. Am Samstag war bei den Wahlen zum Landesvorsitz die einzige Kandidatin Tanja Prinz durchgefallen. Die 44-Jährige aus dem Kreisverband Tempelhof-Schöneberg erhielt bei der Landesdelegiertenkonferenz in Berlin-Moabit in drei Wahlgängen nicht die nötige absolute Mehrheit. Auf einen möglichen vierten Wahlgang verzichtete sie daraufhin. Die Berliner Grünen-Politikerin Renate Künast sprach im RBB von einem Debakel. Sie kritisierte einen offenen Brief von neun Kreisverbänden, die sich gegen die Wahl von Prinz gestellt und Kritik an ihr und ihren Unterstützern geübt hatten. "So was gehört intern in die Debatten der Partei", sagte Künast, die für die Grünen im Bundestag sitzt. Jetzt müsse eine Kandidatin gefunden werden, die breit vom Realo-Flügel getragen werde. Am Mittwoch soll der Parteitag fortgesetzt werden.