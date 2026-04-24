Es galt eigentlich als so etwas wie das inoffizielle Unwort der Grünen. Schließlich hatte sich mit dem Heizungsgesetz von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck das Bild einer Partei entwickelt, die beim Klimaschutz buchstäblich durch die Kellerwand will. Das kommunikativ vermasselte Vorhaben, das unfertig an die Öffentlichkeit gelangte, schickte die Grünen auf eine monatelange Umfrage-Talfahrt. Erst mit dem Wahlsieg von Spitzenkandidat Cem Özdemir in Baden-Württemberg drehte sich im März der Wind.
Strategie gegen die EnergiekriseGrüne wollen Abwrackprämie für Heizungen und ein Neun-Euro-Ticket
Lesezeit: 4 Min.
Grüne und Heizung? Da war doch mal was. Ein neues Strategiepapier zeigt: Die Partei will wieder in den Keller der Deutschen. Diesmal aber nicht durch die Wand, sondern mit höheren Fördergeldern.
Von Markus Balser, Berlin
Bundesregierung:Klimakanzler? Na ja, wenn’s nützt
Beim Petersberger Klimadialog hält Friedrich Merz eine seiner seltenen Reden zur Erderwärmung. Die Energiekrise hat auch bei ihm Spuren hinterlassen: Er sieht im Klimaschutz jetzt Chancen für den Standort.
Lesen Sie mehr zum Thema