Es galt eigentlich als so etwas wie das inoffizielle Unwort der Grünen. Schließlich hatte sich mit dem Heizungsgesetz von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck das Bild einer Partei entwickelt, die beim Klimaschutz buchstäblich durch die Kellerwand will. Das kommunikativ vermasselte Vorhaben, das unfertig an die Öffentlichkeit gelangte, schickte die Grünen auf eine monatelange Umfrage-Talfahrt. Erst mit dem Wahlsieg von Spitzenkandidat Cem Özdemir in Baden-Württemberg drehte sich im März der Wind.