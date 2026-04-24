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Strategie gegen die EnergiekriseGrüne wollen Abwrackprämie für Heizungen und ein Neun-Euro-Ticket

Lesezeit: 4 Min.

Angesichts der Energiekrise wollen die Grünen alte Heizungen durch neue Technik ersetzen.
Angesichts der Energiekrise wollen die Grünen alte Heizungen durch neue Technik ersetzen. H.Tschanz-Hofmann/IMAGO

Grüne und Heizung? Da war doch mal was. Ein neues Strategiepapier zeigt: Die Partei will wieder in den Keller der Deutschen. Diesmal aber nicht durch die Wand, sondern mit höheren Fördergeldern.

Von Markus Balser, Berlin

Es galt eigentlich als so etwas wie das inoffizielle Unwort der Grünen. Schließlich hatte sich mit dem Heizungsgesetz von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck das Bild einer Partei entwickelt, die beim Klimaschutz buchstäblich durch die Kellerwand will. Das kommunikativ vermasselte Vorhaben, das unfertig an die Öffentlichkeit gelangte, schickte die Grünen auf eine monatelange Umfrage-Talfahrt. Erst mit dem Wahlsieg von Spitzenkandidat Cem Özdemir in Baden-Württemberg drehte sich im März der Wind.

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