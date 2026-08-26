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Verschärfter KlimakursGrüne planen eine Million neue Bäume für deutsche Städte

Lesezeit: 3 Min.

Wenn es nach den Grünen geht, sollen in Berlin für jeden gefällten Baum mit zwei Meter Stammumfang zwölf – statt bisher sechs – neue Bäume gepflanzt werden.
Wenn es nach den Grünen geht, sollen in Berlin für jeden gefällten Baum mit zwei Meter Stammumfang zwölf – statt bisher sechs – neue Bäume gepflanzt werden. Soeren Stache/dpa

Die Partei will härter als bisher gegen die Folgen des Klimawandels vorgehen. Helfen gegen die Hitze sollen gewaltige Baumprogramme für Städte, Krisenstäbe in Rathäusern – und ein Bürgerangebot, das schon Paris half.

Von Markus Balser, Berlin

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Wenn sich die Grünen-Spitze am Donnerstag und Freitag in Berlin hinter verschlossenen Türen zu ihrer Klausur trifft, ist die Location klimatechnisch gut gewählt. Die Parteichefs Felix Banaszak und Franziska Brantner, die übrigen Vorstände und ihre Mitarbeiter beraten nicht in der Parteizentrale im kaum beschatteten Regierungsviertel in Mitte über die Strategie der kommenden Monate. Vertraulich gesprochen wird in einem Backsteinbau unter alten Bäumen und nur einen Steinwurf vom kühlenden Wasser des Berliner Landwehrkanals entfernt.

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