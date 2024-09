Von Markus Balser, Vivien Timmler, Berlin

Robert Habeck will die Frage nicht beantworten. Partout nicht. Was genau die Fehler von Ricarda Lang und Omid Nouripour gewesen seien, will Heute-Journal-Moderator Christian Sievers wissen. Warum mussten sie als Parteivorsitzende gehen? Er stellt die Frage einmal, er stellt sie ein zweites Mal, ein drittes Mal. Doch der Vizekanzler windet sich. „Gute Parteivorsitzende“ seien Lang und Nouripour gewesen, sagt er, anstatt auf die Fragen einzugehen. Sie hätten die „Partei zusammengehalten“, „Opfer gebracht“. Irgendwann reicht es dem ZDF-Moderator. Er habe immer noch nicht verstanden, warum die beiden dann gehen müssten, so Sievers. „Damit die Partei aus der schwierigen Lage rauskommen kann“, sagt Habeck schließlich, schiebt aber ein: „So ihre eigene Analyse.“