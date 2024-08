Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Interesse an der Kanzlerkandidatur für die Grünen 2025 erkennen lassen, sieht in seiner Partei aber noch Klärungsbedarf. „Ich möchte mich gerne in die Verantwortung nehmen lassen“, sagte der Vizekanzler dem Nachrichtenportal Politico in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch. Für die Grünen gelte es, Vertrauen aufzubauen, miteinander dem Land ein Angebot zu machen und wieder da anzusetzen, wo sie 2020 und 2021 gewesen seien: „Und darüber werden wir noch ein bisschen reden müssen, dass wir wissen, wie wir es genau machen, dann melden wir uns.“