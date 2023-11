Von Markus Balser und Nicolas Richter, Karlsruhe

Die Karlsruher Messehalle ist nicht gerade herzerwärmend, aber die Grünen haben sich trotzdem gemütlich eingerichtet für ihren Parteitag. In einer Ecke hängen Plakate aus der Anfangszeit, ein Kinderbild etwa mit einer lachenden Sonne und Blumen, die fast so groß sind wie Bäume. "Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt", steht da. Es sieht lustig aus und ein bisschen naiv - also ungefähr so, wie die Grünen von ihren Gegnern gern dargestellt werden. Robert Habeck spricht es direkt an. "Ich habe in den letzten Monaten oft gelesen, die Grünen müssen in der Realität ankommen", sagt er. Dann hebt er empört die Stimme: "Ich kann es nicht mehr hören!"