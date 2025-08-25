Das Büro war frisch geweißelt, aber eingerichtet war noch nichts. Drei Monate ist das Treffen nun her, aber Robert Habeck wirkte hier, in seinem neuen Büro im Jakob-Kaiser-Haus des Deutschen Bundestages, wie ein Fremdkörper. So, als gehöre er eigentlich nicht hierhin. Und der Eindruck täuschte nicht: Er wolle, so hat er nun der taz gesagt, nicht „wie ein Gespenst über die Flure laufen und sagen: Früher war ich mal Vizekanzler, erinnert ihr euch?“ Habeck, Grünen-Chef a. D., Wirtschaftsminister a. D., grüner Kanzlerkandidat a. D., ist bald auch ein Bundestagsabgeordneter a. D. Habeck legt sein Mandat zum 1. September nieder, es zieht ihn weiter.
Der ehemalige Vizekanzler und Wirtschaftsminister wird sein Mandat zum 1. September zurückgeben. Er brauche „Abstand“ zum Berliner Politikbetrieb – und übt heftige Kritik an Bundestagspräsidentin Klöckner.
Von Michael Bauchmüller und Vivien Timmler, Berlin
