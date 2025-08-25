Ex-Vizekanzler Robert Habeck verlässt den Bundestag 25. August 2025, 14:26 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

„Um das sein zu können, was sie von mir erwarten, muss ich einen anderen Weg gehen als den erwarteten“, sagt Habeck über seinen Rückzug. (Foto: Florian Gaertner/IMAGO)

Der ehemalige Vizekanzler und Wirtschaftsminister wird sein Mandat zum 1. September zurückgeben. Er brauche „Abstand“ zum Berliner Politikbetrieb – und übt heftige Kritik an Bundestagspräsidentin Klöckner.

Von Michael Bauchmüller und Vivien Timmler, Berlin

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback