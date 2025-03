Von Markus Balser und Vivien Timmler, Berlin

Es soll ein Zeichen sein. Um Punkt zwölf Uhr tritt am Montag die komplette Grünen-Führung vor die Presse, beide Fraktionschefinnen, beide Parteichefs. Das kommt so gut wie nie vor und zeigt: Die Grünen meinen es ernst. Sie würden den Abgeordneten ihrer Fraktion empfehlen, „diesen Gesetzesänderungen nicht zuzustimmen“, sagt Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge. Sprich: Die Grünen wollen Union und SPD ihre Zustimmung zu den geplanten Grundgesetz-Änderungen – einer Lockerung der Schuldenbremse für höhere Verteidigungsausgaben und ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur – verweigern. „Aus unserer Sicht sind das nicht die Dinge, die der Lage im Land angemessen sind“, sagt Dröge. „Es muss Schluss sein mit Tricksen.“