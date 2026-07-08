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Die GrünenJetzt haben auch sie ihre erste Generalsekretärin

Lesezeit: 2 Min.

Pegah Edalatian ist die erste Generalsekretärin in der Geschichte der Grünen.
Pegah Edalatian ist die erste Generalsekretärin in der Geschichte der Grünen. dts Nachrichtenagentur/Imago

„Gurkentruppe“, „Wildsau“: Für solche Rüpelattacken auf politische Gegner sind frühere Amtsinhaber anderer Parteien bekannt. Pegah Edalatian hat für ihren neuen Posten allerdings ganz eigene Pläne.

Von Markus Balser

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Für was so ein Generalsekretär gut ist? Die Grünen durften das über Jahre bei den Amtsinhabern von CDU, CSU, SPD und FDP beobachten. Als etwa Alexander Dobrindt den Posten bei der CSU innehatte, ließ er auf Wahlplakate Slogans wie „Scheinheilig. Unglaubwürdig. Grün“ drucken. 2010 schimpfte er die Grünen „Protestsekte“. Für einen Generalsekretär fast noch harmlos. In der Hitliste herabsetzender Generalangriffe ganz weit oben: „Wildsau“, „Gurkentruppe“ oder „das faulste Ei“ der deutschen Politik.

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