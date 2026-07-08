„Gurkentruppe“, „Wildsau“: Für solche Rüpelattacken auf politische Gegner sind frühere Amtsinhaber anderer Parteien bekannt. Pegah Edalatian hat für ihren neuen Posten allerdings ganz eigene Pläne.

Für was so ein Generalsekretär gut ist? Die Grünen durften das über Jahre bei den Amtsinhabern von CDU, CSU, SPD und FDP beobachten. Als etwa Alexander Dobrindt den Posten bei der CSU innehatte, ließ er auf Wahlplakate Slogans wie „Scheinheilig. Unglaubwürdig. Grün“ drucken. 2010 schimpfte er die Grünen „Protestsekte“. Für einen Generalsekretär fast noch harmlos. In der Hitliste herabsetzender Generalangriffe ganz weit oben: „Wildsau“, „Gurkentruppe“ oder „das faulste Ei“ der deutschen Politik.