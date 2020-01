Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seinen Plan für großflächige Überwachung mit Gesichtserkennungstechnik zwar zurückgezogen, doch den Grünen geht das nicht weit genug: Sie fordern ein neues Gesetz, dass die umstrittene Technik grundsätzlich stoppt. Es soll den Einsatz automatisierter und anlassloser Gesichtserkennungssysteme im öffentlichen Raum vollständig verbieten. So steht es in einem Antrag der Grünen Bundestagsfraktion. Das Thema wird am diesem Donnerstagvormittag im Bundestag debattiert. Die Grünen sehen in den Kamerasystemen, die alle gefilmten Gesichter automatisiert mit einer biometrischen Datenbank abgleichen, eine Gefahr für die Demokratie. Ein gesetzliches Verbot der Technik sei wichtig, "um die relative Anonymität öffentlicher Räume, die konstituierend für jede Demokratie ist, zu schützen", sagt Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Partei. Das Verbot solle nicht nur für sämtliche Behörden sondern auch für private Unternehmen gelten.