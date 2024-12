Von Markus Balser und Vivien Timmler, Berlin

Welchen Unterschied ein guter Draht zu Nichtregierungsorganisationen macht? Keine andere Partei weiß so gut wie die Grünen, wie wichtig solche NGOs sein können. Die Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP steckten fest, als nach der letzten Bundestagswahl im November 2021 ein Brief an gleich acht Organisationen wie die Umweltlobbyisten BUND oder Greenpeace die Grünen-Zentrale verließ. Es wäre schon „sehr hilfreich“, hieß es darin, wenn „Ihr darauf hinwirken könntet, dass SPD und FDP hier ambitionierte Vorschläge einbringen“, mahnte die Parteispitze um Robert Habeck und Annalena Baerbock. „Wenn wir das weiter alleine tun müssen, erschwert das die Verhandlungen enorm“. Es dauerte nur Tage, bis etwa der BUND öffentlich einen härteren Kurs in der Verkehrspolitik forderte.